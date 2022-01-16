Гибель трех человек в ДТП под Новосибирском попала в объектив видеорегистратора

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском утром 16 января. Авария произошла в 8.40 на 138-м километре автодороги К-19Р на территории Тогучинского района.
Видео момента смертельной аварии публикует служба эвакуации АСТ-54. Минивэн Toyota Noah, ехавший со стороны Новосибирска, по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104.
Водитель и два пассажира отечественной машины погибли на месте. Известно, что все они - взрослые мужчины. В Тойоте пострадали два пассажира, сообщили в ГИБДД по НСО.