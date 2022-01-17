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Владельцы сгоревшей цистерны в Новосибирске были продавцами бензина

17 января 05:51
Фото: ГУ МЧС
Мобильная заправка была "нелегалом".

Владельцы сгоревшей цистерны в Новосибирске были продавцами бензина. Об этом сообщил Анатолий Локоть на совещании 17 января.

Выяснилось, что сгоревший 16 января бензовоз в Октябрьском районе был передвижной заправкой в легковом авто. После крупного пожара мэрия запустила проверку подобных объектов. Обследовать заправки будут вместе с сотрудниками МЧС.

«Это такой частный бизнес, который широко распространен в Новосибирске. Сегодня существуют различные формы услуги, можно увидеть какой-то подвозной пункт на улице, можно приехать в частный сектор заправиться, а можно даже заказать домой», - сообщил мэр Новосибирска.

Напомним, вчера вспыхнула емкость с бензином в гараже на пересечении улиц Карла Либкнехта и Автогенной. Как рассказали очевидцы, в том месте располагалась незаконная мобильная заправка. Площадь пожара достигла 100 квадратов. Пострадавших не было.

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#Новости#Происшествия
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