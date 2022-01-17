Владельцы сгоревшей цистерны в Новосибирске были продавцами бензина

«Это такой частный бизнес, который широко распространен в Новосибирске. Сегодня существуют различные формы услуги, можно увидеть какой-то подвозной пункт на улице, можно приехать в частный сектор заправиться, а можно даже заказать домой», - сообщил мэр Новосибирска.