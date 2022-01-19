Сенатор Владимир Городецкий пройдет ревакцинацию против коронавируса в Новосибирске

В четверг, 20 января, в Новосибирске пройдет ревакцинацию член Совета Федерации Владимир Городцкий. В повторной вакцинации также примут участие государственные гражданские служащие Новосибирской области, то есть чиновники органов исполнительной власти.
Как рассказали редакции Atas.info в правительстве региона, комментатором вакцинации выступит замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Ревакцинироваться представители властей намерены в госпитале ветеранов войн.
Напомним, сегодня новосибирский вирусолог Сергей Нетесов выпустил очередную видеолекцию о коронавирусе. В ней он рассуждает о вакцинации и ее противниках, доказывая ошибочность аргументов последних.