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Сенатор Владимир Городецкий пройдет ревакцинацию против коронавируса в Новосибирске

19 января 12:27
Фото: atas.info
Вместе с ним повторно вакцинируются областные чиновники. Комментатором выступит замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

В четверг, 20 января, в Новосибирске пройдет ревакцинацию член Совета Федерации Владимир Городцкий. В повторной вакцинации также примут участие государственные гражданские служащие Новосибирской области, то есть чиновники органов исполнительной власти.

Как рассказали редакции Atas.info в правительстве региона, комментатором вакцинации выступит замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова. Ревакцинироваться представители властей намерены в госпитале ветеранов войн.

Напомним, сегодня новосибирский вирусолог Сергей Нетесов выпустил очередную видеолекцию о коронавирусе. В ней он рассуждает о вакцинации и ее противниках, доказывая ошибочность аргументов последних.

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