В Новосибирской области за взятку осудят двух чиновников Минприроды

Как сообщает областная прокуратура, мужчины получили взятками свыше 1,6 миллиона рублей от представителей лесопользователей. В ответ чиновники должны были обеспечивать победы в аукционах. Также они должны были закрывать глаза на нарушение лесорубами лесного законодательства. Также бывший инженер дал взятку своему непосредственному начальнику, чтобы его не привлекали к ответственности за нарушение трудовой дисциплины.