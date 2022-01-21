atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2022, 10:24

Published 21 января 2022, 10:24

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирской области за взятку осудят двух чиновников Минприроды

В Новосибирской области за взятку осудят двух чиновников Минприроды

21 января 2022, 10:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мужчины получили взятками свыше 1,6 миллиона рублей от представителей лесопользователей.

В Новосибирской области под суд пойдут двое экс-чиновников. Они работали в отделе лесных отношений регионального Минприроды в Ордынском районе.

Как сообщает областная прокуратура, мужчины получили взятками свыше 1,6 миллиона рублей от представителей лесопользователей. В ответ чиновники должны были обеспечивать победы в аукционах. Также они должны были закрывать глаза на нарушение лесорубами лесного законодательства. Также бывший инженер дал взятку своему непосредственному начальнику, чтобы его не привлекали к ответственности за нарушение трудовой дисциплины.

Сейчас наложен арест на имущество обвиняемых. Его стоимость превышает 7,5 млн рублей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Материалы по теме
В Новосибирске черные лесорубы вырубили лес на 22 миллиона рублейВ лесах Новосибирской области начался подсчет диких животныхВ двух районах Новосибирска разрешили вырубить почти два гектара леса
#Криминал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика