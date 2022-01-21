В Новосибирской области за взятку осудят двух чиновников Минприроды

Posted 21 января 2022, 10:24
Published 21 января 2022, 10:24
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В Новосибирской области под суд пойдут двое экс-чиновников. Они работали в отделе лесных отношений регионального Минприроды в Ордынском районе.
Как сообщает областная прокуратура, мужчины получили взятками свыше 1,6 миллиона рублей от представителей лесопользователей. В ответ чиновники должны были обеспечивать победы в аукционах. Также они должны были закрывать глаза на нарушение лесорубами лесного законодательства. Также бывший инженер дал взятку своему непосредственному начальнику, чтобы его не привлекали к ответственности за нарушение трудовой дисциплины.
Сейчас наложен арест на имущество обвиняемых. Его стоимость превышает 7,5 млн рублей. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.