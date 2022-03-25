atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

19-летнюю студентку Елизавету Безлуцкую разыскивают несколько дней в Новосибирске

25 марта 02:24
Фото: «ЛизаАлерт»
В день пропажи она ушла на учебу, но в университете она так и не появилась.

В Новосибирске 21 марта пропала 19-летняя студентка Елизавета Безлуцкая. Об этом проинформировали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В последний раз девушку видели в Ленинском районе. В день пропажи она пошла на учебу, но в университете она так и не появилась. Родственники Елизаветы заявили в полицию.

23 марта, пользователи социальных сетей заметили, что девушка появлялась в интернете после своей пропажи. Последний раз в сети она была в 16:58 позавчера. Сейчас знакомые Елизаветы рассказали, что ее телефон выключен, а на связь она ни с кем не выходила. При этом некоторые предположили, что в интернете появлялась не сама девушка, а ее близкие. По словам бывших одноклассников сибирячки, пропавшая не из тех, кто будет давать такой повод волнения родным.

Елизавету Безлуцкую разыскивают по приметам: рост – 170 см, телосложение – нормальное, глаза – карие, cтрижка каре. В день пропажи на ней был длинный чёрный пуховик, джинсы, вязаная шапка чёрного цвета и замшевые ботинки.

В группе «Лиза Алерт» просят сообщить всех, что кому известно о местонахождении пропавшей. Просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52, который работает круглосуточно и бесплатно.

Материалы по теме
Медсестра новосибирской частной клиники без вести пропала в ТомскеХромой мужчина вышел в магазин за сигаретами и пропал в Новосибирской области Пропавшего в 2017 году мужчину нашли мертвым в Новосибирске
#Новости#Студент#Университет#Поиск#2022#Пропажа#Общество
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52