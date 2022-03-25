23 марта, пользователи социальных сетей заметили, что девушка появлялась в интернете после своей пропажи. Последний раз в сети она была в 16:58 позавчера. Сейчас знакомые Елизаветы рассказали, что ее телефон выключен, а на связь она ни с кем не выходила. При этом некоторые предположили, что в интернете появлялась не сама девушка, а ее близкие. По словам бывших одноклассников сибирячки, пропавшая не из тех, кто будет давать такой повод волнения родным.