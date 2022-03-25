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Новый поселок «Белая база» с триатлон-парком начали строить под Новосибирском

25 марта 02:51
Фото: Медиахолдинг1Mi
Застройщик планирует углубить и очистить озеро и организовать на его берегу пирс и пляж.

В Новосибирской области начали строить новый поселок «Белая база». Как пишет НГС, сейчас там нет жилых домов, однако уже имеется 11 мостов, 9 из которых автомобильные, а 2 – пешеходные.

По словам девелопера микрорайона «Пригородный простор» Алексея Кузнецова, уже с 5 апреля со стороны поселка Речник произойдет залповый сброс воды. Долина наполнится водой сама, а ее облик напомнит пейзажи Голландии. В каналах будет скапливаться вода и там можно рыбачить. Чтобы вода накапливалась, там установлены насосы.

Помимо этого, в концепцию поселка входит и открытый триатлон-парк с тремя дистанциями. Внутри парка будет остров, на котором хотят построить спортивный центр. Также застройщик планирует углубить и очистить озеро и организовать на его берегу пирс и пляж.

Всего по проекту в поселке находятся 880 участков для строительства частных домов. Сейчас участки снабжают коммуникациями, электричеством, газом, водопроводом и центральной канализацией. В продаже находятся 32 участка стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей.

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