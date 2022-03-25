По словам девелопера микрорайона «Пригородный простор» Алексея Кузнецова, уже с 5 апреля со стороны поселка Речник произойдет залповый сброс воды. Долина наполнится водой сама, а ее облик напомнит пейзажи Голландии. В каналах будет скапливаться вода и там можно рыбачить. Чтобы вода накапливалась, там установлены насосы.