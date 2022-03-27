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В Новосибирске Минпромторг и УФАС проверят цены на офисную бумагу

27 марта 04:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Специалисты выяснят стоимость бумаги и её наличие на складах магазинов в Новосибирске.

В понедельник, 28 марта, специалисты регионального Минпромторга и УФАС проверят цены на бумагу в магазинах Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Комиссия оценит стоимость офисной бумаги, а также её наличие на прилавках и складах торговых сетей. В инспекции будут участвовать министр промышленности и торговли Максим Останин и и.о главы управления УФАС Дмитрий Сухоплюев.

Напомним, ранее о дефиците бумаги и её подорожании сообщали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и депутаты Горсовета. Мэрия даже перешла на цифровой документооборот, а в Совете депутатов призвали помощников её экономить.

По последним данным, в магазинах с канцтоварами пачка бумаги стоит в районе 1500 тысяч рублей. Ещё несколько месяцев назад её стоимость не превышала и 500 рублей.

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#Новости#Новосибирск#Экономика
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