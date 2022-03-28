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Нашли погибшей 19-летнюю студентку Елизавету Безлуцкую в Новосибирске

28 марта 07:08
Фото: Лиза Алерт
Девушка без вести пропала по дороге на учёбу 21 марта в Новосибирске.

Волонтёры сообщили о гибели пропавшей неделю назад 19-летней студентки Елизаветы Безлуцкой в Новосибирске. Девушку искали всем городом с 21 марта 2022 года.

«Найдена, погибла #Безлуцкая_Елизавета_Дмитриевна, 19 лет, Ленинский район, г. Новосибирск. Приносим свои соболезнования родным и близким», - подписан пост с сообщением о завершении поисков девушки.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», 21 марта Елизавета оправилась из дома в Ленинском районе на учёбу, однако в вузе так и не появлялась. С этого дня о её местонахождении было неизвестно. Родственники заявили в полицию и попросили о помощи волонтёров.

«После получения заявки на поиск без вести пропавшей, была размещена ориентировка в сети Интернет, отрабатывались все полученные комментарии, свидетельство. Поисковый отряд оставляет за собой право не давать комментарии по поискам, которые закончились гибелью пропавшего человека», - сказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Редакция Atas.info приносит соболезнования родным и близким погибшей Елизаветы.

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