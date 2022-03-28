По информации поискового отряда «Лиза Алерт», 21 марта Елизавета оправилась из дома в Ленинском районе на учёбу, однако в вузе так и не появлялась. С этого дня о её местонахождении было неизвестно. Родственники заявили в полицию и попросили о помощи волонтёров.