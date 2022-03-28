Волонтёры сообщили о гибели пропавшей неделю назад 19-летней студентки Елизаветы Безлуцкой в Новосибирске. Девушку искали всем городом с 21 марта 2022 года.
«Найдена, погибла #Безлуцкая_Елизавета_Дмитриевна, 19 лет, Ленинский район, г. Новосибирск. Приносим свои соболезнования родным и близким», - подписан пост с сообщением о завершении поисков девушки.
По информации поискового отряда «Лиза Алерт», 21 марта Елизавета оправилась из дома в Ленинском районе на учёбу, однако в вузе так и не появлялась. С этого дня о её местонахождении было неизвестно. Родственники заявили в полицию и попросили о помощи волонтёров.
«После получения заявки на поиск без вести пропавшей, была размещена ориентировка в сети Интернет, отрабатывались все полученные комментарии, свидетельство. Поисковый отряд оставляет за собой право не давать комментарии по поискам, которые закончились гибелью пропавшего человека», - сказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Редакция Atas.info приносит соболезнования родным и близким погибшей Елизаветы.