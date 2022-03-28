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Стало известно, как погибла студентка из Новосибирска Елизавета Безлуцкая

28 марта 08:22
Фото: «ЛизаАлерт»
Новосибирске нашли мёртвой 19-летнюю студентку НГТУ Елизавету Безлуцкую, которая без вести пропала 21 марта 2022 года. По факту обнаружения тела девушки следователи СУ СК России по Новосибирской области начали проверку.

Об исчезновении Елизаветы стало известно 21 марта. По словам родственников, она ушла в университет, но там так и не появлялась. Они обратились в полицию.

Девушку несколько дней безуспешно искали правоохранители и волонтёры. На неё появились ориентировки в социальных сетях.

В понедельник, 28 марта, поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о том, что студентку нашли погибшей. Её тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружили на берегу реки Обь в Железнодорожном районе Новосибирска, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«С целью установления причины ее смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - уточнили в ведомстве.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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#Новости#Новосибирск#Происшествия
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