Строительным большегрузам разрешат ездить весной по Новосибирску

«Каждый год в весеннее время принимается решение о запрете проезда тяжелых грузовых машин по территории города. Делается это, чтобы сохранить дороги от разрушения. Потому что в этот период максимальный износ дорожного полотна. Откровенно скажу — жалко дороги. Но принято решение, этот запрет — исключение для машин, которые работают в строительной отрасли. Мы пойдем на эту меру, чтобы поддержать эту отрасль», — рассказал мэр Новосибирска.