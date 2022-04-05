Часть предприятий сократит часы работы из-за санкций в Новосибирске

Posted 5 апреля 2022, 08:41
Published 5 апреля 2022, 08:41
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
В Новосибирске несколько предприятий планируют сократить рабочую неделю. Об этом сообщил глава городского департамента промышленности и инноваций Виталий Витухин.
По информации ведомства, на полную мощность продолжать работать лишь треть заводов из 240 в регионе. Сохранят объёмы производства Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, «Элсиб» и «Север».
По словам Виталия Витухина, в Новосибирске часть предприятий производят товары, экспорт которых запрещен. Известно, что под санкции попали НИИ электронных приборов, НПО «Восток», Новосибирский авиаремонтный завод и завод «Луч».
Также «Сибэлектротерм» и «Тайра». В мае они перейдут на 4-х часовой рабочий день.