atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2022, 08:41

Published 5 апреля 2022, 08:41

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Часть предприятий сократит часы работы из-за санкций в Новосибирске

Часть предприятий сократит часы работы из-за санкций в Новосибирске

5 апреля 2022, 08:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Только треть предприятий сохранят объемы выпуска продукции.

В Новосибирске несколько предприятий планируют сократить рабочую неделю. Об этом сообщил глава городского департамента промышленности и инноваций Виталий Витухин.

По информации ведомства, на полную мощность продолжать работать лишь треть заводов из 240 в регионе. Сохранят объёмы производства Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, «Элсиб» и «Север».

По словам Виталия Витухина, в Новосибирске часть предприятий производят товары, экспорт которых запрещен. Известно, что под санкции попали НИИ электронных приборов, НПО «Восток», Новосибирский авиаремонтный завод и завод «Луч».

Также «Сибэлектротерм» и «Тайра». В мае они перейдут на 4-х часовой рабочий день.

Материалы по теме
Власти Новосибирска предложили работу уволенным сотрудникам из-за санкцийЖители Чистоозёрного заявили, что и до санкций бойкотировали международные выставкиНовосибирская студентка из Ирана рассказала о жизни страны в условиях санкцийКорма для животных дорожают из-за санкций в магазинах Новосибирска и в интернете
#Бизнес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика