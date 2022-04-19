В Новосибирске для борьбы с пылью закупили «Бионорд» на 10 млн рублей

Posted 19 апреля 2022, 11:38
Published 19 апреля 2022, 11:38
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Власти Новосибирска закупили «Бионорд Антипыль» на 10 миллионов рублей для борьбы со сметом. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев в ходе совещания в мэрии 19 апреля.
В прошлом году городские власти потратили на палеподавляющие средства 600 тысяч рублей. Это в 16 раз меньше, чем затратили в текущем.
Константин Васильев рассказал, что применять «Бионорд Антипыль» начали с 1 апреля в Новосибирске. В частности, его распыляют по улицам Центрального, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов.
Кроме того, Васильев добавил, что муниципалитет закупил в дополнение 3 тысячи литров моющего концентрированного средства для дорог. На это ушел 1 миллион рублей.