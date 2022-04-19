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Posted 19 апреля 2022, 03:18

Published 19 апреля 2022, 03:18

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Более 10 тысяч человек подписали петицию против пыли в Новосибирске

Более 10 тысяч человек подписали петицию против пыли в Новосибирске

19 апреля 2022, 03:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Автор петиции предлагает помыть город.

Петиция против пыли в Новосибирске набрала более 10 тысяч подписей. По данным сайта Change.org, на утро 19 апреля собрано 10 298 голосов за борьбу против пыли.

Петиция появилась лишь несколько дней назад. На утро 17 апреля она набрала 3 000 подписей, а за день 18 апреля проголосовали более 8 000 человек.

Автор петиции Дарья Бутина утверждает, что из-за обильной пыли ее дети не могут избавиться от аллергии, при этом саму женщину также мучает кашель. Сибирячка уверена, что путь решения избавления от пыли – помыть город.

Напомним, 19 апреля уровень загрязнения воздуха достиг 10 баллов из 10 возможных. Самое низкое качество воздуха фиксировали в Центральном районе, а наименее вредный воздух – в Советском районе.

Отметим, что подобную петицию создавали и в 2020 году. Тогда она набрала лишь 1,3 тысяч подписей.

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#Город#Новосибирск#Пыль
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