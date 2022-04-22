18-летнюю студентку колледжа осудят за торговлю наркотиками в Новосибирске

Posted 22 апреля 2022, 02:35
Published 22 апреля 2022, 02:35
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирске студентка колледжа пойдет под суд за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщают в УТ МВД по федеральному округу.
По сообщению транспортной полиции, молодую девушку задержали рядом с Ж/Д станцией Нижняя Ельцовка. Ее поймали с поличным, когда она нашла место тайника, в котором были запрещенные вещества.
«По заключению криминалистов, изъятое вещество является N-метилэфедроном. Наркотическое средство было расфасовано в 60 пакетиков и приготовлено для реализации в различных районах города Новосибирска», - добавили в УТ МВД.
Вес изъятой «синтетики» превысил 45 граммов. На девушку возбудили уголовное дело. В ближайшее время его направят в суд для дальнейшего рассмотрения. За сбыт наркотиков ей грозит до 20 лет колонии.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудника СИЗО осудят за передачу наркотиков заключённым в Новосибирске. Обвиняемый занимался преступной деятельностью несколько месяцев и был пойман при досмотре.