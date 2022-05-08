9 мая 2022 поздравления с Днем Победы: новые открытки к празднику

День Победы — праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. Открытки и поздравления с праздником – в материале Atas.info.

Подпишитесь