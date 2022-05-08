9 мая 2022 поздравления с Днем Победы: новые открытки к празднику

Posted 8 мая 2022, 00:00
Published 8 мая 2022, 00:00
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
***
Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.
Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны.
Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные!
Мы мир наш сохраним.
***
День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.
***
9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, что ушли — не забудем имен!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!
***
За мир сражались наши деды,
Их подвиг помним мы всегда.
Я поздравляю с Днем Победы!
Пусть гордости горит звезда.
Пусть будет счастье и тепло,
Пусть все преграды исчезают.
Пусть на душе всегда светло,
Здоровье пусть не покидает!
***
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых — с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
***
День Победы — праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы — праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше…
Даже тех, кто не видал войны —
Но ее крылом задет был каждый, —
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день — для всей России важный!
***
Поздравить разрешите вас, друзья,
С 9 Мая, праздником Победы!
Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды.
Живите, радость в сердце не тая.
Улыбкою делитесь, добротой,
Не оскудеет пусть душа любовью.
И пусть судьба надёжною рукою
Оберегает сон ваш и покой.
***
Поздравляем сегодня героев-отцов
Всех военных, трудящихся тыла!
Поздравляем проливших за Родину кровь
И отдавших последние силы!
Соболезнуем павшим, им память на век,
И на все времена в сердце нашем!
Поздравляем с Победой сегодня и тех,
Кто в числе без известья пропавших!
***
Мирное небо над головой
Было нелёгкой добыто ценой.
С праздником всех, с Днём Победы прекрасным!
Пусть навсегда будет небо лишь ясным.
Жизни желаем без бед и невзгод,
Подвиг вовек не забудет народ.
В праздник всех павших мы вспомним опять,
С гордостью будем их упоминать.
***
Наши деды подвиг совершили —
От фашистов Родину отбили!
И не важно, сколько лет пройдет, —
Подвиг их в сердцах у нас живет.
Вспомним всех, кто не вернулся с боя.
Молча вспомним их, конечно, стоя.
Вечный же огонь пускай горит,
Им от нас «спасибо» говорит.
И ликуя, флаги поднимая,
Выйдем на парад победы в мае.
Не забыты подвиг и цена!
С праздником Победы вас! Ура!