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Posted 10 мая 2022, 06:56

Published 10 мая 2022, 06:56

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Горячую воду отключат в зоне двух ТЭЦ с 12 мая в Новосибирске

Горячую воду отключат в зоне двух ТЭЦ с 12 мая в Новосибирске

10 мая 2022, 06:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Батареи в жилых домах отключат от тепла уже 11 мая. На следующий день энергетики приступят к испытаниям тепловых сетей на выявления дефектов после зимы. Таким образом, несколько квартир в двух зонах ТЭЦ останутся без горячей воды.

Первыми в очереди на отключение водоснабжения станут жители центра Новосибирска, Железнодорожного, Заельцовского и Дзержинского районов. Горячую воду перекроют по улицам, входящим в зону ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Точные адреса можно посмотреть по ссылке.

Как добавили в Сибирского генерирующей компании, работы продляться до 24 мая. Горожан предупредили о возможных подрывах трубы под землей во время испытаний – всем посоветовали обходить участок ремонта.

Отметим, в 2021 году испытания на повреждения трубопроводов в Новосибирске начались 11 мая, потому что отопительный сезон завершили на пять дней раньше. Обычно такие работы проходят в несколько этапов, а за этим следует отключение воды в разных районах до конца лета.

Напомним, в середине апреля жители частного сектора на Гусинобродском шоссе в Новосибирске остались без газа из-за переброски участка газопровода. В мэрии пояснили, что подобное решение вызвано риском повреждения коммуникации рядом с трубой.

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#Город#Новосибирск#Отопление
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