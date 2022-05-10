Горячую воду отключат в зоне двух ТЭЦ с 12 мая в Новосибирске

Отметим, в 2021 году испытания на повреждения трубопроводов в Новосибирске начались 11 мая, потому что отопительный сезон завершили на пять дней раньше. Обычно такие работы проходят в несколько этапов, а за этим следует отключение воды в разных районах до конца лета.