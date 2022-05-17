Раскрыты подробности смерти мужчины без штанов в Новосибирске

Posted 17 мая 2022, 01:50
Published 17 мая 2022, 01:50
Modified 17 сентября 2022, 07:31
Updated 17 сентября 2022, 07:31
Мертвый мужчина лежал со спущенными штанами на траве рядом с пивным баром. В социальных сетях местные жители микрорайона ОбьГЭС предполагали, что к причинению смерти причастны подростки, которые избили и изнасиловали новосибирца.
Однако следователи опровергают эту версию и утверждают, что изнасилования не было. Как пишет Сиб.фм, возле бара часто собираются, чтобы выпить, а такие «посиделки» заканчиваются дракой.
Депутат городского совета Антон Бурмистров предполагает, что смерть была ненасильственная, и ограбления не было. Вероятно, по словам Бурмистрова, мужчина скончался «при справлении нужды». А травмы на лице могли появиться из-за падения. Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, которые точно определят причину смерти.