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Posted 17 мая 2022, 01:50

Published 17 мая 2022, 01:50

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Раскрыты подробности смерти мужчины без штанов в Новосибирске

Раскрыты подробности смерти мужчины без штанов в Новосибирске

17 мая 2022, 01:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
15 мая в микрорайоне ОбьГЭС был найден труп 47-летнего мужчины, подробности загадочной смерти выясняют следователи.

Мертвый мужчина лежал со спущенными штанами на траве рядом с пивным баром. В социальных сетях местные жители микрорайона ОбьГЭС предполагали, что к причинению смерти причастны подростки, которые избили и изнасиловали новосибирца.

Однако следователи опровергают эту версию и утверждают, что изнасилования не было. Как пишет Сиб.фм, возле бара часто собираются, чтобы выпить, а такие «посиделки» заканчиваются дракой.

Депутат городского совета Антон Бурмистров предполагает, что смерть была ненасильственная, и ограбления не было. Вероятно, по словам Бурмистрова, мужчина скончался «при справлении нужды». А травмы на лице могли появиться из-за падения. Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, которые точно определят причину смерти.

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#Происшествия#Новосибирск
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