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Экс-главу подразделения РЖД в Новосибирске отправили в колонию: он попался на взятках

25 мая 05:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему начальнику филиала РЖД Алексею Холенко за взяточничество. Он проведёт в тюрьме 8,5 лет.

Согласно данным суда, железнодорожник за вознаграждения закрывал глаза на нарушения требований безопасности на ЖД-станциях в регионах Сибири. С мая 2016 года по март 2018 года он получил 800 тысяч рублей, а за это наказание - 8,5 лет колонии и 1 млн штрафа.

По информации «Прецедента», в деле проходили также взяткодатели из Кемеровской, Новосибирской и Омской области, а также Алтайского края. Передавая деньги Холенко, они избегали ответственности за халатность.

Судья посчитал, что своими действиями начальник подразделения подрывал авторитет ДЦУП ОАО «РЖД». Однако когда его признали виновным 24 мая, адвокаты подали апелляционную жалобу.

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