Новосибирский чиновник получил Hyundai Tucson в качестве взятки – дело передали в суд

Напомним, на днях в суд ушло дело о взятках экс-главы подразделения РЖД в Новосибирске Алексея Холенко. Он был пойман за то, что получил 800 000 рублей от железнодорожников, которые нарушали требования безопасности. Теперь ему грозит 8,5 лет тюрьмы.