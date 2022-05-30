На ремонт дорог в Новосибирской области потратят 11 млрд рублей в 2022 году

Деньги на это направят из областного и федерального бюджета. Как передает РБК Новосибирск министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, в 2022 году в Новосибирской области планируется провести ремонт на 278 объектах дорог. Площадь всех работ – 490 километров. Для этих целей выделят 11 миллиардов рублей.