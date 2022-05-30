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На ремонт дорог в Новосибирской области потратят 11 млрд рублей в 2022 году

30 мая 03:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ремонт дорог в регионе оценивается в 11 млрд рублей, - Минтранс НСО

Деньги на это направят из областного и федерального бюджета. Как передает РБК Новосибирск министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, в 2022 году в Новосибирской области планируется провести ремонт на 278 объектах дорог. Площадь всех работ – 490 километров. Для этих целей выделят 11 миллиардов рублей.

В текущем году запланирован ремонт в 30 муниципальных районах и трёх городских округах. Напомним, что министр транспорта Анатолий Костылевский рассказал, что в Новосибирской области почти половина дорог регионального и межмуниципального значения находятся в нормативном состоянии.

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