От клещевого энцефалита умер мужчина из Новосибирской области

Как рассказали в пресс-службе Бердской ЦГБ, мужчина проживал на даче. В приемное отделение его доставили в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него келещевой энцефалит – пациента сразу положили в реанимацию.
Спустя двое суток мужчина скончался. Медики отмечают, что пациент поздно обратился за помощью в медицинское учреждение. Также в сообщении указано, что мужчина ранее не ставил прививку от энцефалита.
Напомним, в Новосибирской области уже более 20 человек заразились боррелиозом после укуса клещей. Всего с момента начала эпидсезона в Новосибирской области зафиксировано 5 008 случаев укусов клещей.