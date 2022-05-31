atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

От клещевого энцефалита умер мужчина из Новосибирской области

31 мая 08:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина из Бердска скончался в реанимационном отделении больницы из-за клещевого энцефалита.

Как рассказали в пресс-службе Бердской ЦГБ, мужчина проживал на даче. В приемное отделение его доставили в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него келещевой энцефалит – пациента сразу положили в реанимацию.

Спустя двое суток мужчина скончался. Медики отмечают, что пациент поздно обратился за помощью в медицинское учреждение. Также в сообщении указано, что мужчина ранее не ставил прививку от энцефалита.

Напомним, в Новосибирской области уже более 20 человек заразились боррелиозом после укуса клещей. Всего с момента начала эпидсезона в Новосибирской области зафиксировано 5 008 случаев укусов клещей.

Клещ-паразит закусал новосибирцев – уже 5 тысяч пострадавших
Узнать подробнее

Материалы по теме
Количество укусов клещей в Новосибирской области выросло в два разаКлещ-паразит закусал новосибирцев – уже 5 тысяч пострадавших В каких районах клещи чаще всего кусают новосибирцев – список июнь 2022
#Новости#Последние новости#Новосибирская область#2022#Клещ#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52