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Posted 1 июня 2022, 03:54

Published 1 июня 2022, 03:54

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

ОГЭ 2022 для 9 классов по обществознанию в Новосибирске: как узнать оценку ученика

ОГЭ 2022 для 9 классов по обществознанию в Новосибирске: как узнать оценку ученика

1 июня 2022, 03:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
1 июня 2022 стали известны оценки ОГЭ для 9 классов по обществознанию В Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте НИМРО, подробнее – в материале Atas.info.

28 мая девятиклассники написали экзамен по обществознанию. Так как ОГЭ по этому предмету пишут больше всего 9-классников, обработка результатов происходит в течение 7-10 дней с момента его написания.

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Дата официальной публикации результатов – 5 или 8 июня 2022 года. Но уже 1 июня результаты были опубликованы. «Результаты утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области (протокол № 42 от 31 мая 2022 года) и опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников», - сказано в сообщении на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).

Чтобы посмотреть свою оценку, необходимо ввести паспортные данные ученика – ФИО и номер документа. После ввода данных отразятся результаты за все экзамены. Кроме того, результаты ОГЭ в 2022 году можно будет узнать в личном кабинете на официальном портале основного государственного экзамена.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Школьники
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