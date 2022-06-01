ОГЭ 2022 для 9 классов по обществознанию в Новосибирске: как узнать оценку ученика

Дата официальной публикации результатов – 5 или 8 июня 2022 года. Но уже 1 июня результаты были опубликованы. «Результаты утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области (протокол № 42 от 31 мая 2022 года) и опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников», - сказано в сообщении на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования (НИМРО).