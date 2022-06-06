Пенсионный фонд России отправляет деньги получателям по 3 числам каждого месяца. Так, как в июне дата выпала на пятницу, пособие было переведено в этот день. Однако не все родители ещё получили пособие – срок зависит от банковской организации. Зачисление идет от 3 до 7 дней.