Пенсионный фонд России отправляет деньги получателям по 3 числам каждого месяца. Так, как в июне дата выпала на пятницу, пособие было переведено в этот день. Однако не все родители ещё получили пособие – срок зависит от банковской организации. Зачисление идет от 3 до 7 дней.
Выплата через отделение почты идет по графику работы «Почты России». В любой рабочий день после 3 июня можно проверить платеж.
Новую выплату на детей от 8 до 17 лет не все получат в июне. Её начислят только тем, кто подал заявление после 25 мая. Те, кто получал деньги за апрель и май, следующий платеж ожидают 1 июля.