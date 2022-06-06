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Пособия на детей в июне 2022 года: график всех выплат

6 июня 06:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Детские пособия категории от 3 до 7 лет поступят на карту родителя в начале июня 2022 года. Представляем график зачисления выплат.

Пенсионный фонд России отправляет деньги получателям по 3 числам каждого месяца. Так, как в июне дата выпала на пятницу, пособие было переведено в этот день. Однако не все родители ещё получили пособие – срок зависит от банковской организации. Зачисление идет от 3 до 7 дней.

Выплата через отделение почты идет по графику работы «Почты России». В любой рабочий день после 3 июня можно проверить платеж.

Новую выплату на детей от 8 до 17 лет не все получат в июне. Её начислят только тем, кто подал заявление после 25 мая. Те, кто получал деньги за апрель и май, следующий платеж ожидают 1 июля.

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