В этом вопросе пока полная неясность. В ближайшее время точно ничего не изменится, и выпускники следующего года будут завершать образование по выбранным программам бакалавриата и магистратуры. Ясно и то, что будет расширяться программа пятилетнего специалитета, новый список специальностей в Минобрнауки обещают подготовить к 2024 году. Однако, глава ведомства Валерий Фальков допускает введение в скором времени ряда ограничений на переход бакалавра на другое направление магистратуры. По словам Фалькова, необходимо сделать так, чтобы это были только направления, близкие по профилю. Министр признает, что перестройка системы высшего образования в России займет много лет.