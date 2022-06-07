Выход из Болонской системы высшего образования влечет за собой реформу действующего порядка обучения в российских вузах. Возможно, будет принято решение вернуться к старой схеме, когда выпускники получили диплом специалиста спустя пять или шесть лет обучения. Не исключено, что сохранится и двухступенчатая система, но будет изменена.
Болонская система высшего образования предусматривает два варианта окончания вуза: со степенью бакалавра после четырех лет обучения, либо дальнейшее поступление в магистратуру и защита магистерской диссертации спустя еще два года. Самое главное – бакалавриат можно завершить по одной специальности, а в магистратуру поступить на другую. Страны-участницы Болонской системы взаимно признают дипломы друг друга и активно развивают обмен вузов преподавателями и студентами.
О том, что российские вузы будут исключены из этой системы, в Европе заявили еще апреле, после того, как часть российских ректоров высказалась в поддержку спецоперации на Украине. А накануне заместитель главы отечественного Минобрнауки констатировал окончательный разрыв отношений.
В первую очередь выход из Болонских соглашений означает, что дипломы о высшем образовании, полученные в России, перестанут признавать десятки западных стран. Кроме того, разрыв соглашений ставит крест на возможности академического обмена, который позволял российским студентам учиться несколько семестров за границей. Пострадают от этого и зарубежные студенты, которые приезжали в ведущие университеты России.
Российские высшие учебные заведения сейчас ведут набор абитуриентов по старым правилам. Предполагается, что пока вузы продолжат обучение по схеме бакалавриат/магистратура. Параллельно будет разрабатываться новая система, но даже о ее контурах в Минобрнауки пока не говорят. Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал сохранить систему связки бакалавриата и магистратуры, сославшись на то, что подобные ученые степени были даже в царской России. При этом Сергеев признает, что по факту отечественная структура высшего образования перестала быть интегрирована с общемировой.
В этом вопросе пока полная неясность. В ближайшее время точно ничего не изменится, и выпускники следующего года будут завершать образование по выбранным программам бакалавриата и магистратуры. Ясно и то, что будет расширяться программа пятилетнего специалитета, новый список специальностей в Минобрнауки обещают подготовить к 2024 году. Однако, глава ведомства Валерий Фальков допускает введение в скором времени ряда ограничений на переход бакалавра на другое направление магистратуры. По словам Фалькова, необходимо сделать так, чтобы это были только направления, близкие по профилю. Министр признает, что перестройка системы высшего образования в России займет много лет.