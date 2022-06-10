Экстремальная жара вернется в Новосибирск на праздничных выходных: прогноз до 13 июня

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу 11 июня температура воздуха в Новосибирске установится на отметке в +29…+31 градус, а в районах региона ожидается до +32. При этом синоптики не исключают кратковременные дожди днем и усиление ветра до 14 м/с.
Грозы и ливни могут омрачить теплую погоду в областном центре в День России 12 июня. При этом днем воздух прогреется до +28. Также не порадует сибиряков ветер, который может разогнаться до 11 м/с в городе и до 17 в муниципалитетах.
Самым жарким и благоприятным днем станет 13 июня. Осадков не прогнозируют, в регионе установится 30-градусная жара.
По прогнозам сервиса «Gismeteo», 11 июня мегаполис точно накроют дожди. Утром будет всего +14 градусов, но воздух прогреется к обеду до 26 по Цельсию. Жаркое солнце выглянет только в понедельник, 13 июня – а это дополнительный выходной в честь праздника.
Пасмурную погоду на все выходные предвещают специалисты «Яндекс.Погода». По их наблюдениям, дождей вовсе не будет, но и солнца ждать особо не стоит. Несмотря на +30 на термометре из-за влажности и ветра будет ощущаться как при +17.