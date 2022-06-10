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Экстремальная жара вернется в Новосибирск на праздничных выходных: прогноз до 13 июня

10 июня 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске и районах области снова потеплеет до +32 градусов на грядущих праздничных выходных. Синоптики рассказали, какой будет погода с 11 по 13 июня 2022 года.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу 11 июня температура воздуха в Новосибирске установится на отметке в +29…+31 градус, а в районах региона ожидается до +32. При этом синоптики не исключают кратковременные дожди днем и усиление ветра до 14 м/с.

Грозы и ливни могут омрачить теплую погоду в областном центре в День России 12 июня. При этом днем воздух прогреется до +28. Также не порадует сибиряков ветер, который может разогнаться до 11 м/с в городе и до 17 в муниципалитетах.

Самым жарким и благоприятным днем станет 13 июня. Осадков не прогнозируют, в регионе установится 30-градусная жара.

По прогнозам сервиса «Gismeteo», 11 июня мегаполис точно накроют дожди. Утром будет всего +14 градусов, но воздух прогреется к обеду до 26 по Цельсию. Жаркое солнце выглянет только в понедельник, 13 июня – а это дополнительный выходной в честь праздника.

Пасмурную погоду на все выходные предвещают специалисты «Яндекс.Погода». По их наблюдениям, дождей вовсе не будет, но и солнца ждать особо не стоит. Несмотря на +30 на термометре из-за влажности и ветра будет ощущаться как при +17.

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