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Posted 18 июня 2022, 22:00

Published 18 июня 2022, 22:00

Modified 5 августа 2022, 12:28

Updated 5 августа 2022, 12:28

Поздравления и открытки на День медика 19 июня 2022 врачам, медсестрам и медработника

Поздравления и открытки на День медика 19 июня 2022 врачам, медсестрам и медработника

18 июня 2022, 22:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В воскресенье, 19 июня 2022 года работники медицины празднуют свой профессиональный праздник - День медика. Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и другие в этот день получают приятные поздравления от всей души. Atas.info подобрал подборку красивых открыток и поздравлений для всех медработников.

Поздравления и стихи с Днем медицинского работника 2022

Тосты и стихи на День Медика 19 июня 2022: поздравления врачам и медсестрам
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С Днём медика! Пусть работа приносит радость и удовлетворение, пациенты быстро идут на поправку и возвращаются лишь за тем, чтобы ещё раз искренне поблагодарить за помощь. Вы — герои всех времен и народов — вы совершаете подвиги ежедневно: спасая жизни, давая надежду, вселяя веру, борясь с болезнями и даже коварным коронавирусом! Пусть ваше здоровье будет крепким, дух — сильным, а жизнь — счастливой!

***

Слава, слава докторам,

Санитаркам, фельдшерам,

Всем медсестрам, окулистам,

Акушерам, протезистам,

Стоматологам и ЛОРам,

Славу мы поем всем хором.

Даже если кто здоров,

Жизнь ведь начал с докторов!

Их заботливые руки

Облегчали мамам муки,

Чтобы мы могли родиться.

Не дай Бог нам простудиться,

Подхватить бронхит иль грипп —

Сразу вспомним мы о них!

Вам про них расскажет каждый,

Как умелы и отважны;

Как окутают вниманьем,

Чтоб улучшить состоянье;

Как борясь за жизнь людей,

Забывают о своей.

Дали клятву Гиппократа,

Ей верны в работе свято.

Слава, слава докторам!

Низко кланяемся вам.

***

День медицинского работника — праздник Людей с большой буквы, праздник ангелов на Земле. Без преувеличений! Спасут, исцелят, вселят надежду. Пусть вам несказанно повезёт, пусть непростая работа ежедневно приносит моральное удовлетворения и гордость за выполненный по совести долг!

***

Дорогие, уважаемые медики! От всей души и чистого сердца поздравляю вас с прекрасным Днем медицинского работника! Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиваете, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждому рассвету и новому дню! Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в вашей важной нелегкой работе. Спасибо за ваш неутомимый труд! Желаю вам крепких сил, самообладания, оптимизма, уважения, почёта и достойного благополучия!

***

Лечить людей — профессия такая,

И нет ее почетней и важней,

И с праздником вас этим поздравляя

Мы вам желаем лишь погожих дней.

Жить с каждым днем пусть будет интересней,

И ваши пусть исполнятся мечты,

Когда не будет страха и болезней

А будет жизнь, улыбки и цветы!

***

Профессия медицинский работник

Не знает случайных людей.

Она собирает ответственных, честных

И преданных клятве своей.

Храните верность избранной дороге,

И пусть достанет мудрости и сил

Жить счастливо, спокойно, без тревоги,

И чтобы труд ваш только радость приносил.

***

Уважаемые коллеги! Хочу поздравить всех вас с Днем медика, пожелать слаженной работы, доброжелательных и отзывчивых партнеров, искренней дружбы, крепкого здоровья, побольше довольных здоровых пациентов. Пусть в душе всегда будет покой, а близкие и родные дарят лишь положительные эмоции, радуют поддержкой и новыми достижениями.

***

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём медика, так как вы, как никто, заслуживаете самых тёплых пожеланий и искренних слов благодарности. Нам остаётся только догадываться, откуда вы берёте столько сил, чтобы помогать людям справляться с их недугами, преодолевать препятствия в борьбе за здоровье, поддерживать в них позитивный дух. Низкий вам поклон, уважаемые медики, за ваш ежечасный полезный труд!

***

Уважаемые, бесценные коллеги, позвольте душевно поздравить вас с профессиональным праздником — Днём медика! Пусть в эти нелёгкие дни борьбы с коронавирусом вас не покидает уверенность в себе. Пусть крепнет уважение и доверие друзей, любовь и понимание близких. Мы обязательно выстоим, ведь врачи — особенные люди. И пусть каждому из нас ещё и немножечко повезёт!

***

Всем, кто служит медицине,

От души хотим сказать

Слово главное «Спасибо»

И здоровья пожелать,

Дальше людям помогайте,

Труд зачтется вам сполна,

Никогда не унывайте,

Вам удача лишь нужна!

Напомним, детский хирург Новосибирской областной больницы Николай Кривошеенко завоевал звание «Врач года-2022». Кривошеенко участвовал в областном конкурсе в преддверии Дня медика. В 2022 году в финал сумели пройти 10 врачей, но звание врача года присудили детскому хирургу.

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