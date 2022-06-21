Ливень загрязнил новосибирские водоемы, и власти закрыли пять пляжей для купания

Новосибирцам запретили купаться в акваториях на пяти пляжах из-за прошедшего на днях сильного дождя. О закрытии мест отдыха 21 июня заявил на аппаратном заседании в мэрии глава департамента по ГО и ЧС Сергей Куценко.

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