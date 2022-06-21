Ливень загрязнил новосибирские водоемы, и власти закрыли пять пляжей для купания

Posted 21 июня 2022, 06:36
Published 21 июня 2022, 06:36
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
На сегодняшний день для купания по советам Роспотребнадзора закрыты 5 пляжей из 6. Это решение приняли из-за ухудшения качества воды в водоемах Новосибирской области.
«Пробы воды в Новосибирском водохранилище не соответствовали нормам СанПиНа после обильных ливней. Купаться там запрещено, можно только отдыхать на суше», - заключил Куценко.
При этом в мэрии отметили, что самым чистым место отдыха является сейчас пляж у «Бугринской роще». Там сибиряки могут поплавать.