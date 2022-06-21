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Posted 21 июня 2022, 06:36

Published 21 июня 2022, 06:36

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Ливень загрязнил новосибирские водоемы, и власти закрыли пять пляжей для купания

Ливень загрязнил новосибирские водоемы, и власти закрыли пять пляжей для купания

21 июня 2022, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцам запретили купаться в акваториях на пяти пляжах из-за прошедшего на днях сильного дождя. О закрытии мест отдыха 21 июня заявил на аппаратном заседании в мэрии глава департамента по ГО и ЧС Сергей Куценко.

На сегодняшний день для купания по советам Роспотребнадзора закрыты 5 пляжей из 6. Это решение приняли из-за ухудшения качества воды в водоемах Новосибирской области.

«Пробы воды в Новосибирском водохранилище не соответствовали нормам СанПиНа после обильных ливней. Купаться там запрещено, можно только отдыхать на суше», - заключил Куценко.

При этом в мэрии отметили, что самым чистым место отдыха является сейчас пляж у «Бугринской роще». Там сибиряки могут поплавать.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Пляжи Новосибирска
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