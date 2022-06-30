Стало известно, как погибла пропавшая в середине июня женщина в Новосибирской области

Posted 30 июня 2022, 06:40
Published 30 июня 2022, 06:40
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Женщина, по предварительным данным, покончила с собой. Об этом рассказал журналистам сайта источник в правоохранительных органах.
«Её нашли повешенной недалеко от дома. Видимых следов насилия нет – на криминальную смерть не похоже», - пояснили Atas.info.
Сейчас следователи продолжают расследование этой трагедии.
«По факту обнаружения тела 32-летней женщины начали проверку. Проводятся судебные-медицинские экспертизы для установления обстоятельств её гибели», - сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, 17 июня полицейские и волонтеры объявили в розыск 32-летнюю жительницу деревни под Новосибирском. Сообщалось, что она ушла из дома после семейной ссоры и не вернулась. Спустя несколько дней сибирячку нашли погибшей.