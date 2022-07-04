В Новосибирске сотрудникам музеев на 40% сократили зарплаты

«Оклады не изменились – они равны 8 тысячам рублей. Остальную часть зарплаты подкрепляли районный коэффициент, премиальные и другие начисления. Нам сказали, что под сокращения пошли именно наши премии, а это весомая составляющая наших доходов. А всё якобы из-за нынешней политической ситуации. Сейчас от силы получаем по 15 000 рублей», - поделились с журналистом сайта собеседники.