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Posted 4 июля 2022, 10:13

Published 4 июля 2022, 10:13

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

В Новосибирске сотрудникам музеев на 40% сократили зарплаты

В Новосибирске сотрудникам музеев на 40% сократили зарплаты

4 июля 2022, 10:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники городских музеев в Новосибирске пожаловались на сокращение зарплат почти в два раза. Об этой ситуации они анонимно рассказали Atas.info.

Со слов работников Сибирской мемориальной картинной галереи, они стали получать меньше практически на 40% с мая 2022 года. При этом руководство им внятно не объяснило, почему зарплаты упали.

«Оклады не изменились – они равны 8 тысячам рублей. Остальную часть зарплаты подкрепляли районный коэффициент, премиальные и другие начисления. Нам сказали, что под сокращения пошли именно наши премии, а это весомая составляющая наших доходов. А всё якобы из-за нынешней политической ситуации. Сейчас от силы получаем по 15 000 рублей», - поделились с журналистом сайта собеседники.

В аналогичной ситуации оказались сотрудники Музея города Новосибирска. Им также объяснили сокращение заработных плат трудностями из-за спецоперации.

Atas.info направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать историю с зарплатами в муниципальных музеях.

Стоит отметить, в Новосибирской области с 1 июля 2022 года повышают зарплаты бюджетников на 10%, включая работников сферы культуры. Индексацию поручил провести президент РФ, и губернатор региона Андрей Травников накануне дал соответствующее распоряжение.

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