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Posted 5 июля 2022, 10:01

Published 5 июля 2022, 10:01

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Жители Новосибирска оборвали телефон IKEA из-за срыва распродажи

Жители Новосибирска оборвали телефон IKEA из-за срыва распродажи

5 июля 2022, 10:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирцы несколько часов слушают автоответчик в попытке дозвониться до IKEA после срыва грандиозной распродажи товаров 5 июля. Корреспондент Atas.info ожидает ответа оператора уже около часа.

«В первую минуту звонка автоответчик предупредил о том, что сейчас на сайте возникли технические неполадки. Проблемой уже занимаются специалисты. Чтобы дождаться ответа оператора нужно прождать 60 минут, в очереди я нахожусь по счету 48-я».

Вероятно, причиной ажиотажных дозвонов в ИКЕА стала несостоявшаяся сегодня распродажа. Ранее новосибирцы жаловались, что не могут закинуть товар в корзину на сайте гипермаркета.

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