Жители Новосибирска оборвали телефон IKEA из-за срыва распродажи

«В первую минуту звонка автоответчик предупредил о том, что сейчас на сайте возникли технические неполадки. Проблемой уже занимаются специалисты. Чтобы дождаться ответа оператора нужно прождать 60 минут, в очереди я нахожусь по счету 48-я».