Жители Новосибирска оборвали телефон IKEA из-за срыва распродажи

Posted 5 июля 2022, 10:01
Published 5 июля 2022, 10:01
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
«В первую минуту звонка автоответчик предупредил о том, что сейчас на сайте возникли технические неполадки. Проблемой уже занимаются специалисты. Чтобы дождаться ответа оператора нужно прождать 60 минут, в очереди я нахожусь по счету 48-я».
Вероятно, причиной ажиотажных дозвонов в ИКЕА стала несостоявшаяся сегодня распродажа. Ранее новосибирцы жаловались, что не могут закинуть товар в корзину на сайте гипермаркета.