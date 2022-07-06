Мэрия Новосибирска опровергла сокращение зарплат сотрудникам музеев

«В соответствии с предоставленной информацией от МБУК «Галерея» и МАУК «Музей Новосибирска» сокращение заработной платы не происходило, то есть сотрудникам сохранены в полном объеме установленные должностные оклады, надбавки за качественные показатели эффективности деятельности и за стаж, а также премии по итогам работы за отчетный месяц, которая может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от наличия экономии фонда оплаты труда в отчетном месяце», - сообщает управление культуры мэрии Новосибирска.