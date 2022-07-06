atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2022, 09:01

Published 6 июля 2022, 09:01

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Мэрия Новосибирска опровергла сокращение зарплат сотрудникам музеев

Мэрия Новосибирска опровергла сокращение зарплат сотрудникам музеев

6 июля 2022, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сибирская мемориальная картинная галерея вслед за Музеем Новосибирска опровергла снижение зарплат своим сотрудникам на 40%. Ответ учреждений по данной ситуации прислали Atas.info из мэрии города.

Напомним, работники некоторых муниципальных музеев Новосибирска ранее пожаловались в редакцию Atas.info о том, что они стали получать почти на 40% меньше без причины с мая этого года. Снижение зарплат опроверг Музей Новосибирска, а сейчас пришел ответ от Сибирской картинной галереи.

«В соответствии с предоставленной информацией от МБУК «Галерея» и МАУК «Музей Новосибирска» сокращение заработной платы не происходило, то есть сотрудникам сохранены в полном объеме установленные должностные оклады, надбавки за качественные показатели эффективности деятельности и за стаж, а также премии по итогам работы за отчетный месяц, которая может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от наличия экономии фонда оплаты труда в отчетном месяце», - сообщает управление культуры мэрии Новосибирска.

Как уточнила консультант отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ муниципалитета Алёна Храпач, фонд оплаты труда в этих музеях на 2022 год выше того, что был в прошлом году. Это обусловлено индексацией зарплат в регионе по указу президента России Владимира Путина.

«Уменьшение заработной платы возможно в том случае, если сотрудник находился на больничном, выплаты по которому осуществляются из ФСС по среднему заработку, в зависимости от стажа сотрудника», - отметила Храпач.

В заключение представители ведомства добавили, что работники учреждений культуры входят в категорию бюджетников «майских» указов главы государства. Поэтому с 1 июля 2022 года их ожидает повышение зарплат на 10%, а оснований для сокращения доходов нет.

Материалы по теме
Директора «МКС» будут судить за долг по зарплате в 4 млн рублей в НовосибирскеПочему врачам и учителям повысят зарплату с 1 июля не как простым бюджетникамВ Новосибирске сотрудникам музеев на 40% сократили зарплатыМузей Новосибирска опроверг информацию о сокращении зарплат сотрудников
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Зарплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика