Мэрия Новосибирска опровергла сокращение зарплат сотрудникам музеев

Posted 6 июля 2022, 09:01
Published 6 июля 2022, 09:01
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Напомним, работники некоторых муниципальных музеев Новосибирска ранее пожаловались в редакцию Atas.info о том, что они стали получать почти на 40% меньше без причины с мая этого года. Снижение зарплат опроверг Музей Новосибирска, а сейчас пришел ответ от Сибирской картинной галереи.
«В соответствии с предоставленной информацией от МБУК «Галерея» и МАУК «Музей Новосибирска» сокращение заработной платы не происходило, то есть сотрудникам сохранены в полном объеме установленные должностные оклады, надбавки за качественные показатели эффективности деятельности и за стаж, а также премии по итогам работы за отчетный месяц, которая может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от наличия экономии фонда оплаты труда в отчетном месяце», - сообщает управление культуры мэрии Новосибирска.
Как уточнила консультант отдела оперативного информирования управления по взаимодействию со СМИ муниципалитета Алёна Храпач, фонд оплаты труда в этих музеях на 2022 год выше того, что был в прошлом году. Это обусловлено индексацией зарплат в регионе по указу президента России Владимира Путина.
«Уменьшение заработной платы возможно в том случае, если сотрудник находился на больничном, выплаты по которому осуществляются из ФСС по среднему заработку, в зависимости от стажа сотрудника», - отметила Храпач.
В заключение представители ведомства добавили, что работники учреждений культуры входят в категорию бюджетников «майских» указов главы государства. Поэтому с 1 июля 2022 года их ожидает повышение зарплат на 10%, а оснований для сокращения доходов нет.