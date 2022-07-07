За 5 миллионов в Новосибирске установят шесть остановок (обещали сделать до октября)

Posted 7 июля 2022, 08:36
Published 7 июля 2022, 08:36
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Остановки появятся в Дзержинском, Заельцовском и Октябрьском районах. Обойдется установка в 5,4 млн рублей. В сумму оценили как стоимость самих павильонов, так и работу. Деньги направят из бюджета города.
Подрядчик сделает павильон на остановках «Золотая горка» (два павильона) и «Больница № 3», в «Аэрофлот-2» (два павильона), на «Ж/м Восточный». Установить конструкции должны до 1 октября.