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Posted 7 июля 2022, 08:36

Published 7 июля 2022, 08:36

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

За 5 миллионов в Новосибирске установят шесть остановок (обещали сделать до октября)

За 5 миллионов в Новосибирске установят шесть остановок (обещали сделать до октября)

7 июля 2022, 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В районах Новосибирска появятся новые остановочные платформы для общественного транспорта. Городской центр организации дорожного движения организовал аукцион.

Остановки появятся в Дзержинском, Заельцовском и Октябрьском районах. Обойдется установка в 5,4 млн рублей. В сумму оценили как стоимость самих павильонов, так и работу. Деньги направят из бюджета города.

Подрядчик сделает павильон на остановках «Золотая горка» (два павильона) и «Больница № 3», в «Аэрофлот-2» (два павильона), на «Ж/м Восточный». Установить конструкции должны до 1 октября.

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