Снять маски разрешат сотрудникам сферы услуг в Новосибирске - что изменится с 11 июля

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Снять ограничения по заполняемости на культурных, спортивных и религиозных программах, а также освободить от масок работников сферы услуг в Новосибирской области могут в понедельник, 11 июля. Ослабление этих мер предложил замгубернатора региона Юрий Петухов на оперативном заседании в правительстве.