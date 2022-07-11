Снять маски разрешат сотрудникам сферы услуг в Новосибирске - что изменится с 11 июля

Posted 11 июля 2022, 04:23
Published 11 июля 2022, 04:23
Modified 16 августа 2022, 22:34
Updated 16 августа 2022, 22:34
«Оперштаб рекомендует отменить ограничения по заполняемости в спортивных развлекательных центрах, на танцполах и дискотеках, а также на религиозных обрядах», - сказал Петухов, обращаясь к губернатору Андрею Травникову.
Стоит также отметить, власти планируют сохранить режим повышенной готовности и масочный в медучреждениях. При этом рекомендуют сотрудникам сферы услуг снять маски.
Глава региона согласился с предложением. Окончательно решение по снятию ограничений примут сегодня до конца дня.