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Posted 11 июля 2022, 04:23

Published 11 июля 2022, 04:23

Modified 16 августа 2022, 22:34

Updated 16 августа 2022, 22:34

Снять маски разрешат сотрудникам сферы услуг в Новосибирске - что изменится с 11 июля

Снять маски разрешат сотрудникам сферы услуг в Новосибирске - что изменится с 11 июля

11 июля 2022, 04:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Коронавирус
Снять ограничения по заполняемости на культурных, спортивных и религиозных программах, а также освободить от масок работников сферы услуг в Новосибирской области могут в понедельник, 11 июля. Ослабление этих мер предложил замгубернатора региона Юрий Петухов на оперативном заседании в правительстве.

«Оперштаб рекомендует отменить ограничения по заполняемости в спортивных развлекательных центрах, на танцполах и дискотеках, а также на религиозных обрядах», - сказал Петухов, обращаясь к губернатору Андрею Травникову.

Стоит также отметить, власти планируют сохранить режим повышенной готовности и масочный в медучреждениях. При этом рекомендуют сотрудникам сферы услуг снять маски.

Глава региона согласился с предложением. Окончательно решение по снятию ограничений примут сегодня до конца дня.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Масочный режим#Коронавирус
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