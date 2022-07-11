atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2022, 08:07

Published 11 июля 2022, 08:07

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

В Новосибирске сотрудники IKEA отказались от флешмоба за рабочие места

В Новосибирске сотрудники IKEA отказались от флешмоба за рабочие места

11 июля 2022, 08:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Работники закрывшейся недавно по всей России IKEA устроили в социальных сетях флешмоб за сохранение рабочих мест. В этой акции отказались участвовать сотрудники из Новосибирска.

Как пишет nsk.aif.ru со ссылкой на лидера новосибирского профсоюза ИКЕА Нину Харитонову, сейчас сотрудники местного гипермаркета не настроены на протесты. Эта ситуация поставила их в затруднительное положение.

Собеседница отметила, что работники продолжают трудиться в ИКЕА, несмотря на закрытие. Обрабатывают заявки и принимают заказы, но это уже не то, чем они занимались раньше.

Также Харитонова не возлагает больших надежд на выплату компенсации за увольнение. В трудовых договорах есть пункт о дисциплинарном взыскании за мелкий проступок, которым руководство может воспользоваться, ради экономии средств.

Материалы по теме
Сайт IKEA глючит на распродаже 5 июля: ни зарегистрироваться, ни в корзину добавитьЖители Новосибирска оборвали телефон IKEA из-за срыва распродажиРаспродажа еще не началась: в IKEA рассказали о срыве онлайн-продажи товаровНовосибирцы начали массово перепродавать товары из IKEA после распродажи
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Икеа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика