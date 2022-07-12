Новосибирский аэропорт Толмачево получит 34 млрд на реконструкцию ВПП

Posted 12 июля 2022, 10:45
Published 12 июля 2022, 10:45
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Как указано в объявлении, сумму на реконструкцию ВПП выделят из госказны. Данная полоса принимает лайнеры как гражданские, так и военные. А из-за разной весовой категории техники и большого потока, она изрядно изношена.
На сайте Толмачево сказано, что ИВПП-1 будут приводить в порядок по специализированной федеральной программе. Работы планируют начать только через 3 года.
Стоит отметить, сейчас в Новосибирске ремонтируют другую взлетную полосу. Она будет готова к 2024 году.