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Posted 12 июля 2022, 10:45

Published 12 июля 2022, 10:45

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Новосибирский аэропорт Толмачево получит 34 млрд на реконструкцию ВПП

Новосибирский аэропорт Толмачево получит 34 млрд на реконструкцию ВПП

12 июля 2022, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачева в Новосибирске начнут ремонтировать в 2025 году за 34,32 млрд рублей. Информация появилась на сайте Росимущества.

Как указано в объявлении, сумму на реконструкцию ВПП выделят из госказны. Данная полоса принимает лайнеры как гражданские, так и военные. А из-за разной весовой категории техники и большого потока, она изрядно изношена.

На сайте Толмачево сказано, что ИВПП-1 будут приводить в порядок по специализированной федеральной программе. Работы планируют начать только через 3 года.

Стоит отметить, сейчас в Новосибирске ремонтируют другую взлетную полосу. Она будет готова к 2024 году.

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