atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2022, 11:10

Published 15 июля 2022, 11:10

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Годовалая девочка застряла ногами в деревянной лавке в Новосибирске – её достали

Годовалая девочка застряла ногами в деревянной лавке в Новосибирске – её достали

15 июля 2022, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В четверг, 14 июля в Октябрьском районе произошел инцидент – малышка каким-то образом застряла в лавочке между деревяшек. Для освобождения ребенка потребовалась помощь специалистов. Информацию предоставили в группе МАСС.

По данным спасателей, ребенок 2021 года провалилась ногами между щелями в лавочке. Службу МАСС вызывали на улицу Высоцкого в Новосибирске.

Спасателям удалось без вреда вытащить ножки ребенка из конструкции. Девочке помощь медиков не понадобилась.

Напомним, ранее в Новосибирске 10-летняя девочка порезала ногу в воде на пляже «Детский». Рану обработали, больше ей медпомощь не требовалась.

Материалы по теме
Онанист напугал детей в Первомайском сквере НовосибирскаГигантский гриб с «уродством» нашли дети под НовосибирскомНаркоман гулял голышом и пугал детей в новосибирском парке
#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика