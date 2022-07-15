Годовалая девочка застряла ногами в деревянной лавке в Новосибирске – её достали

Posted 15 июля 2022, 11:10
Published 15 июля 2022, 11:10
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По данным спасателей, ребенок 2021 года провалилась ногами между щелями в лавочке. Службу МАСС вызывали на улицу Высоцкого в Новосибирске.
Спасателям удалось без вреда вытащить ножки ребенка из конструкции. Девочке помощь медиков не понадобилась.
Напомним, ранее в Новосибирске 10-летняя девочка порезала ногу в воде на пляже «Детский». Рану обработали, больше ей медпомощь не требовалась.