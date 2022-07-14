Наркоман гулял голышом и пугал детей в новосибирском парке

Наркоман гулял голышом и пугал детей в новосибирском парке
Наркоман гулял голышом и пугал детей в новосибирском парке
Вчера, 20:56ОбществоФото: Инцидент Новосибирск

В парке Новосибирска заметили голого наркомана, пугающего детей

14 июля в Кировском районе Новосибирска местные жители заметили в парке голого мужчину – да и не заметить его было трудно, потому что своим видом он пугал всех вокруг. Информацию предоставили Atas.info очевидцы.

По сообщению свидетелей, обнаженного новосибирца встретили в парке на улице Петухова. В тот момент там отдыхало большое количество детей и взрослых и всем им пришлось наблюдать неэстетичную картину.

При этом не смущало мужчину абсолютно ничего и никто. Очевидцы инцидента шутят, что тот отправился на нудистский пляж.

«Я видела это неЧТО, шла в сторону дома. Мужик схватился за какую-то палку и дальше своей прыгучей походной пошел по делам. Ему никто ничего не кричал, да и думаю бесполезно. Жаль дети прошли урок биологии рано. Он видно под чем-то был», - рассказала Наталья в беседе с Atas.info.

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