Можно ли в России найти настоящие пармезан и хамон – отвечают эксперты

«У нас уже зарегистрировано несколько торговых марок, продукция которых может по праву считаться хамоном. Некоторые из этих торговых марок даже признаны испанцами, то есть они прошли сертификацию. Например, «Атрия Россия» изготавливают свой хамон в Ленинградской области. Есть производство хамона в Сибири в Томске производитель «Коптилкин», в Кургане «Велес»