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Posted 20 июля 2022, 01:09

Published 20 июля 2022, 01:09

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Без вести пропавшего мужчину без руки нашли мертвым в Новосибирской области

Без вести пропавшего мужчину без руки нашли мертвым в Новосибирской области

20 июля 2022, 01:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Барабинском районе Новосибирской области завершены поиски пропавшего пожилого мужчины. Он бесследно исчез 2 июля, а на днях его нашли мертвым. Информацию предоставили в «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, 56-летний мужчина был сторожем в лесорубке. Он уехал на работу из села Новокурупкаевка и пропал. Из особых примет у мужчины – отсутствие правой кисти на руке.

Во вторник,18 июля отряд заявил о смерти пропавшего. Где именно его нашли – не разглашается, как и причина гибели. Волонтеры поблагодарили всех, что помогал с распространением информации.

Напомним, ранее бесследно пропавшего 78-летнего пенсионера из Новосибирска нашли мертвым в парке. 25 июня он отправился на прогулку в парк Заельцовского района, однако домой мужчина так и не вернулся. В среду, 29 июня пропавший был найден мертвым.

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