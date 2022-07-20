Экотропа, зелёные зоны и скейт-площадка: каким будет парк на реке в Новосибирске

Posted 20 июля 2022, 01:54
Published 20 июля 2022, 01:54
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
В настоящий момент уже известно, что в пойме реки разобьют огромный парк со всеми удобствами и развлечениями. Например, там сделают экотропы, зелёные зоны и скейт-площадку.
Уточняется, что пойма Ельцовки-1 ограничена Красным проспектом, а также улицами Ипподромской, Кавалерийской, Танковой, Овражной, и Брестской горкой. Эти земельные участки внесены в кадастр как зелёные зоны, поэтому капитального строительства на них не будет.
«Было много споров, противоречий, были предложения построить там дорогу. Но в 2020 году мы приняли решение, что эта территория должна стать зеленой зоной. Привлекли к обсуждению вопроса жителей, общественников, депутатов, создали рабочую группу и приступили к созданию концепции будущего парка»,
рассказал мэр Анатолий Локоть.
Главным символом нового парка станет сохраненная река. Парк соединит участки жилых массивов, которые сейчас разделяет овраг. Озеленение парка будет составлять 80% от всего задуманного.