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Posted 20 июля 2022, 01:54

Published 20 июля 2022, 01:54

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Экотропа, зелёные зоны и скейт-площадка: каким будет парк на реке в Новосибирске

Экотропа, зелёные зоны и скейт-площадка: каким будет парк на реке в Новосибирске

20 июля 2022, 01:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть принял концепцию парка, который создадут в пойме реки Ельцовка-1. Информацию подтвердили в пресс-службе муниципалитета.

В настоящий момент уже известно, что в пойме реки разобьют огромный парк со всеми удобствами и развлечениями. Например, там сделают экотропы, зелёные зоны и скейт-площадку.

Уточняется, что пойма Ельцовки-1 ограничена Красным проспектом, а также улицами Ипподромской, Кавалерийской, Танковой, Овражной, и Брестской горкой. Эти земельные участки внесены в кадастр как зелёные зоны, поэтому капитального строительства на них не будет.

«Было много споров, противоречий, были предложения построить там дорогу. Но в 2020 году мы приняли решение, что эта территория должна стать зеленой зоной. Привлекли к обсуждению вопроса жителей, общественников, депутатов, создали рабочую группу и приступили к созданию концепции будущего парка»,

рассказал мэр Анатолий Локоть.

Главным символом нового парка станет сохраненная река. Парк соединит участки жилых массивов, которые сейчас разделяет овраг. Озеленение парка будет составлять 80% от всего задуманного.

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