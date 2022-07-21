Мужчина из Новосибирска зарезал приятеля во время пьянки – тот умер на месте

Posted 21 июля 2022, 02:10
Published 21 июля 2022, 02:10
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
По данным Следствия, все произошло в одном из домов по улице Грибоедова. 55-летний подозреваемый и 53-летний новосибирец пили алкоголь.
В один момент они поссорились, и старший из них схватился за нож. Он ударил своего приятеля четыре раза в шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Злоумышленник сам вызвал полицию и сознался в преступлении. Теперь на него возбуждено уголовное дело по факту убийства. В ближайшее время его заключат под стражу. Сейчас следователи продолжают расследование дела.