Дети играют с крысами в аварийном доме новосибирского микрорайона Расточка

Как рассказывают местные жители, они уже настолько привыкли к соседству с полчищами грызунов, что воспринимают их как домашних питомцев. Дети играют со зверьками, гладят их и берут на руки. Сначала люди пытались бороться с крысами, но потом перестали – на место уничтоженных грызунов приходят новые.