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Полиция задержала стрелка с детской площадки в Новосибирске

2 августа 07:15
Фото: очевидцев, ЧП-Новосибирск
Полицейские нашли и задержали стрелка, который пугал горожан выстрелами. Об этом передают в ГУ МВД по региону. Напомним, что сам инцидент произошел 1 августа на улице Покрышкина.

У дома №1 компания пьяных взрослых людей вела себя агрессивно, запугивала детей, а потом и вовсе взялась за оружие. Пули собирали по всему двору. Однако к счастью, никто не пострадал.

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«Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки, и прогнали маленьких детей около 10 лет с лавочки, наставляя пистолет на голову»,

заявили в соцсетях.

«В настоящее время полицейские установили мужчину, с высокой степенью вероятности, причастного к совершению хулиганских действий. У него изъят шумовой пистолет. Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего»,

сообщили в полиции.

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#Новости#Криминал
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