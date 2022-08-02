Полиция задержала стрелка с детской площадки в Новосибирске

У дома №1 компания пьяных взрослых людей вела себя агрессивно, запугивала детей, а потом и вовсе взялась за оружие. Пули собирали по всему двору. Однако к счастью, никто не пострадал.
«Компания пьяных людей открыла стрельбу из пистолета около детской площадки, и прогнали маленьких детей около 10 лет с лавочки, наставляя пистолет на голову»,
заявили в соцсетях.
«В настоящее время полицейские установили мужчину, с высокой степенью вероятности, причастного к совершению хулиганских действий. У него изъят шумовой пистолет. Проводятся мероприятия по установлению остальных участников произошедшего»,
сообщили в полиции.