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Уставший бороться с мусорной свалкой у дома новосибирец перекрыл дорогу

2 августа 10:06
Фото: АСТ-54
Мужчина, выкладывающий мусор на дорогу, оказался добродетелем. Он устал бороться с теми, кто выкидывает отходы практически на проезжую часть и решил привлечь внимание к проблеме, разложив пакеты на улице Дуси Ковальчук.

Сам инцидент произошел сегодня, 2 августа рядом с площадью Калинина. Изначально мужчину окрестили неадекватом, а потом узнали суть поступка. Выяснилось, что новосибирец устал ежедневно бороться с теми, кто накладывает мусор рядом с остановкой. Он не раз убирал отходы, а также просил это сделать других.

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В этот раз сибиряк устал и решил привлечь внимание к проблеме. По его словам, он любит Новосибирск, ведь это его родной город. После «акции протеста» мужчина благополучно собрал мешки и погрузил в «Экологию-Новосибирск», которая оперативно приехала после случившегося.

А вот по версии некоторых СМИ, новосибирец находится в отделе полиции. Изначально он требовал встречи с губернатором НСО, устав бороться с несправедливостью.

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