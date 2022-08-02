Уставший бороться с мусорной свалкой у дома новосибирец перекрыл дорогу

Сам инцидент произошел сегодня, 2 августа рядом с площадью Калинина. Изначально мужчину окрестили неадекватом, а потом узнали суть поступка. Выяснилось, что новосибирец устал ежедневно бороться с теми, кто накладывает мусор рядом с остановкой. Он не раз убирал отходы, а также просил это сделать других.