Бизнес-центр на Карла Маркса в Новосибирске лишился парковки

При этом администрация бизнес-центра возмущена из-за того, что парковочные места убрали только возле их здания, а у соседних помещений все осталось как прежде. В мэрии объяснили, что парковки убрали из-за нового проекта. Однако на его презентацию никого из центра не пригласили.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска передали НГС, что парковка у бизнес-центра на проспекте Карла Маркса, 51 была ликвидирована в связи с его несоответствием нормативным показателям, предусмотренным действующими государственными стандартами.
Напомним, неизвестные «припарковали» электросамокаты на светофоры в Новосибирске. Появилась и фотография с места вандализма. Некоторых сибиряков она развеселила.