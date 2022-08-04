Бизнес-центр на Карла Маркса в Новосибирске лишился парковки

При этом администрация бизнес-центра возмущена из-за того, что парковочные места убрали только возле их здания, а у соседних помещений все осталось как прежде. В мэрии объяснили, что парковки убрали из-за нового проекта. Однако на его презентацию никого из центра не пригласили.