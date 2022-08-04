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Posted 4 августа 2022, 09:41

Published 4 августа 2022, 09:41

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Сквер имени 13-го трамвая появится в Новосибирске - власти одобрили названия 8 паркам

Сквер имени 13-го трамвая появится в Новосибирске - власти одобрили названия 8 паркам

4 августа 2022, 09:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске одобрили названия для восьми городских скверов. Решение комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах города Новосибирска будет утверждено постановлением мэрии города.

Так, в городе появятся скверы с новыми названиями: сквер Героев Донбасса, Ельцовский парк, сквер «Тринадцатый трамвай», сквер имени Михаила Петровича Михеева, сквер «Межениновский», сквер «Крылья Сибири», сквер «Изумрудный».

Также территория НСТ «Мир» в Октябрьском районе получит официальное название «территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «Мир».

Напомним, что новосибирцы неделю выбирали наименования для восьми скверов в городе. Голосование проходило на Госуслугах, оно завершилось.

Ранее мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.

#Эмилия Губарева#Город
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