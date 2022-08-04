Сквер имени 13-го трамвая появится в Новосибирске - власти одобрили названия 8 паркам

Ранее мэрия опубликовала разработанный дизайн-проект на сайте «Зеленый Новосибирск». Речь идет о сквере «Радуга», расположенного в Ленинском районе. Его площадь – 1,3га. Он находится на пересечении улиц Новосибирской и Киевской.