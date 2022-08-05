Разложившийся труп женщины нашли под Новосибирском – её убили из-за долга

По данным следствия, все произошло в деревне Троицк – в лесу. Молодой человек 25-лет поругался с 44-летней женщиной, которая задолжала ему какую-то сумму. В ходе конфликта разъяренный мужчина ударил сибирячку 28 раз в грудь – от полученных травм она скончалась.