Разложившийся труп женщины нашли под Новосибирском – её убили из-за долга

По данным следствия, все произошло в деревне Троицк – в лесу. Молодой человек 25-лет поругался с 44-летней женщиной, которая задолжала ему какую-то сумму. В ходе конфликта разъяренный мужчина ударил сибирячку 28 раз в грудь – от полученных травм она скончалась.
Преступник сбежал, а тело оставил в лесопосадке, где его не замечали до этого времени. В общей сложности труп пролежал там почти год. Обнаружили частично уже скелетированную женщину прохожие.
Правоохранители вычислили предполагаемого убийцу и задержали. Личность убитой также удалось восстановить. Проводится дальнейшее расследование.