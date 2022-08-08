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Медведя преследовал автомобилист в Новосибирской области – косолапый пытался скрыться

8 августа 09:37
Фото: Подслушано в Коченево
В Новосибирской области уже не раз замечали медведей, которые бегут по дороге. Этот раз не стал исключением, только вот водитель гнался за диким животным на машине и снимал все на камеру. Животное настолько испугалось, что скрылось в лесу.

Сам инцидент произошел в Коченевском районе региона 5 августа. Медведь прогуливался рядом с населенными пунктами, что очень обеспокоило местного водителя.

В целях обезопасить себя и жителей села, мужчина начал гнаться за косолапым на машине. Кто из них больше испугался – непонятно, но во время погони медведь скрылся из виду, забежав в лесной массив.

«Хочу обратиться ко всем жителям Коченевского района и других соседних населенных пунктов: не гуляйте в лесах и будьте предельно бдительны на дорогах»,

сообщил новосибирец в соцсетях.

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