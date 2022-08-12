Грузовик с туристами из Новосибирска перевернулся во время экскурсии по Алтаю

«ГАЗ-66 опрокинулся на пустом месте буквально. Крыши не было, и все пассажиры пробороздили головой по земле и камням. Сейчас вместо того, чтобы отдыхать дальше, ходим по врачам. Нам даже помощь на месте никто не оказал. Брали экскурсию через компанию «Алтай Вояж», - написала женщина в группе «Инцидент Новосибирск».