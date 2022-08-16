atas.info
ГлавноеВсе новости
Глава Кыштовского района НСО опроверг фейки об огромных зарплатах подчиненных

Глава Кыштовского района НСО опроверг фейки об огромных зарплатах подчиненных

16 августа, 15:21
Фото: nsk.bfm.ru
Жителей Кыштовского района Новосибирской области несколько месяцев шокируют данные о многомиллионных зарплатах местных чиновников. Однако в администрации Atas.info опровергли информацию о таких доходах.

Сайт «Декларатор» от российской некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл-Р»* опубликовал доходы одного из работников администрации Кыштовского района Новосибирской области. По этим данным, она получила доход в 2020 году более чем на 13 млн рублей больше, чем годом ранее (было 970 тысяч рублей).

Выполняет функции иностранного агента.
Фото: Декларатор*

Людей такие данные взбудоражили и они начали пересылать эту информацию в группах мессенджера в WhatsApp.

Глава района Николай Кузнецов опроверг Atas.info информацию, опубликованную на сайте иноагента.

«Были вопросы к этому сотруднику – она уже объясняла, как такое могло произойти. Я так могу сказать, мы сейчас под таким прицелом, что такое провернуть невозможно, а вопросов у прокуратуры к ней не возникло», сказал Кузнецов.

При этом несколько месяцев назад уже был скандал из-за дохода главного врача Кыштовской ЦРБ Елизаветы Бородиной – она задекларировала 5,1 млн рублей, который почти равен доходам министра здравоохранения НСО в 5,5 млн рублей.

Напомним, что в июне 2022 года происходили постоянные хакерские атаки со стороны Украины, США и других недружественных стран. В те моменты взламывали сайты новосибирских вузов и другие. В связи с этим местным жителям стоит брать во внимание, что информация в декларациях может быть искажена.

«Трансперенси Интернешнл-Р» — российская некоммерческая организация, которая создала сайт «Декларатор». Они занимаются сбором и анализом данных деклараций уже 10 лет – в его базе 137 404 должностных лица.

* В апреле 2015 года сайт «Декларатор» признали выполняющим функции иностранного агента из-за поступающих из Берлина пожертвований.

Материалы по теме
Кто самый богатый ректор: раскрыты доходы руководителей главных вузов НовосибирскаМэр Бердска заработал почти 3 млн рублей – смотрим декларацию о доходахГлавврач Кыштовской ЦРБ заработала 5,1 млн рублей – почти как у министра
#Новости#Доходы#Декларации#Правительство##1#Зарплаты#Эксклюзив#Александр Кондратьев#Политика
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21